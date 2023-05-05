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КДК РФС дисквалифицировал Карпина на один матч "Ростова" в РПЛ

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что удаленный после матча 25 тура РПЛ со "Спартаком" (1:1) наставник "Ростова" Валерий Карпин пропустит из-за дисквалификации одну игру.
Фото: МатчТВ
- Валерий Карпин вышел на поле после матча, подошел к судье и был удален. Левников указал, что Карпин не использовал в своих выражениях ненормативную лексику и оскорбления. Карпин был на заседании по видеоконференцсвязи. Заявил, что в эмоциональной манере задавал вопросы по судейству и подтвердил, что не было ненормативной лексики. На камерах вещателя была слышна ненормативная лексика в подтрибунном помещении, но сказана она в порыве, а не конкретному лицу. Решение КДК: не применять дополнительной дисквалификации помимо автоматической на одну игру. Также Карпин оштрафован на 60 тысяч за неспортивное поведение, - передает слова Григорьянца Sport24.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в выездном матче 26 тура Российской премьер-лиги против московского "Спартака" (1:1) был удален с поля по завершении игры. Наставник желто-синих после финального свистка вышел на поле и обратился с вопросами по судейским решениям на последних минутах к главному рефери Кириллу Левникову, после чего сразу же был получил прямую красную карточку. До этого по ходу игры Карпину предъявлялась желтая карточка за несогласие с решением арбитра.

Через некоторое время после окончания матча официальный телеграм-канал "Ростова" опубликовал видеоролик с тремя моментами борьбы, вызвавшими недовольство Карпина - в двух из них Левников не стал давать свисток после возможных нарушений правил со стороны игроков "Спартака", в похожем третьем зафиксировал нарушение со стороны игрока "Ростова".


РФС КДК Ростов Карпин Григорьянц
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