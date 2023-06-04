– По удалению Джикии нет никаких вопросов. Сначала выбежал на поле и начал орать – получил желтую. Потом все равно не успокоился, начал орать на судью, и получил красную. Просто отказали тормоза. Кто он такой, чтобы так кричать? Он просто запасной команды.
Раз получил прямую красную, значит, было жесткое оскорбление. Его забанят минимум на две игры за такое поведение, а скорее всего – три. Думаю, судьи все напишут красиво, а дальше уже пусть КДК решает, а "Спартак" ищет миллион видео, – приводит слова Федотова "Чемпионат".
29-летний Джикия получил красную карточку за оскорбления арбитра со скамейки запасных. Это случилось на 43-й минуте субботнего матча РПЛ между "Крыльями Советов" и "Спартаком" (1:0). Теперь капитану красно-белых грозит дисквалификация на срок от двух до четырех игр чемпионата России.
В нынешнем сезоне команда Гильермо Абаскаля не сумела защитить Кубок России, сенсационно вылетев в нижней сетке Пути регионов от тольяттинского "Акрона". В чемпионате России болельщики были вправе ожидать от красно-белых как минимум серебряных медалей. "Спартак" завершил первую часть сезона на второй строчке таблицы РПЛ. Однако на весеннем отрезке москвичи выступали нестабильно. В заключительном туре "народная команда" потерпела минимальное выездное поражение от "Крыльев Советов" со счетом 0:1 и финишировала на третьем месте.
Экс-судья Федотов – об удалении Джикии: просто отказали тормоза. Его забанят минимум на 2 игры за такое поведение
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на решение судьи Алексея Амелина удалить за две желтые карточки капитана "Спартака" Георгия Джикию за оскорбление рефери.
Фото: "Матч ТВ"