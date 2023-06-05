- Мы никогда и никого насильно не удерживаем. Если будут предложения, клуб рассмотрит любое, и нам не важно, бразилец это или нет. На сегодняшний день предложений нет. Приобрести игрока с российским паспортом и который будет конкурировать за место в стартовом составе очень сложно. Иностранный игрок при таких же качествах будет стоит куда дешевле, так устроено, - приводит комментарий Семака "Россия 24".
Главную роль в чемпионстве "Зенита" сыграли бразильские футболисты. Так, Малком, ставший лучшим игроком чемпионата, сумел наколотить 23 гола в 27 встречах. Другой бразилец Клаудиньо оформил 9 ассистов в 24 поединках. Также важна роль крайнего защитника Дугласа Сантоса, сделавший 3 голевых в 28 играх и получивший капитанскую повязку зимой. Центральный хавбек Вендел - один из ключевых игроков тактических построений Сергея Семака. Он смог набрать 8+3 по системе гол плюс пас. 5-й бразилец Родригао, играющий на позиции центрального защитника, цементировал оборону невского коллектива. Среди российских игроков стабильное место в составе имеют Кузяев, Мостовой, Караваев и голкипер Кержаков. СМИ все чаще сообщают о том, что к бразильским футболистам чемпиона России проявляют европейские топ-клуба.
Семак: приобрести игрока с российским паспортом, который будет бороться за место в старте, очень сложно
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился своими соображениями по поводу возможных трансферов клуба в летнее межсезонье.
Фото: "Чемпионат"