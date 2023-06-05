Матчи Скрыть

Семак: приобрести игрока с российским паспортом, который будет бороться за место в старте, очень сложно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился своими соображениями по поводу возможных трансферов клуба в летнее межсезонье.
Фото: "Чемпионат"
- Мы никогда и никого насильно не удерживаем. Если будут предложения, клуб рассмотрит любое, и нам не важно, бразилец это или нет. На сегодняшний день предложений нет. Приобрести игрока с российским паспортом и который будет конкурировать за место в стартовом составе очень сложно. Иностранный игрок при таких же качествах будет стоит куда дешевле, так устроено, - приводит комментарий Семака "Россия 24".

Главную роль в чемпионстве "Зенита" сыграли бразильские футболисты. Так, Малком, ставший лучшим игроком чемпионата, сумел наколотить 23 гола в 27 встречах. Другой бразилец Клаудиньо оформил 9 ассистов в 24 поединках. Также важна роль крайнего защитника Дугласа Сантоса, сделавший 3 голевых в 28 играх и получивший капитанскую повязку зимой. Центральный хавбек Вендел - один из ключевых игроков тактических построений Сергея Семака. Он смог набрать 8+3 по системе гол плюс пас. 5-й бразилец Родригао, играющий на позиции центрального защитника, цементировал оборону невского коллектива. Среди российских игроков стабильное место в составе имеют Кузяев, Мостовой, Караваев и голкипер Кержаков. СМИ все чаще сообщают о том, что к бразильским футболистам чемпиона России проявляют европейские топ-клуба.


Семак Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Червиченко - о стыковых матчах: шансы у команд Первой лиги - призрачные эксклюзив
Кавазашвили: Ибрагимович был, пожалуй, лучшим центральным нападающим эксклюзив
Аршавин: видел зарплату Вендела, Клаудиньо – вменяемая. В "Спартаке" есть русские игроки, зарабатывающие больше 3 млн 1
Руслан Литвинов: "Спартак" всегда должен биться за чемпионство
Голкипер "Крыльев Советов" Ломаев: я ничего не знаю об интересе со стороны "Зенита" и "Рубина" 1
Судья Карасев: пока что УЕФА не выходит с нами на связь — просто тишина
Мележиков: цель "Спартака" на следующий сезон - борьба за чемпионство 10
Семак: приобрести игрока с российским паспортом, который будет бороться за место в старте, очень сложно 1
Тренер "Зенита" Оливейра: то, что Малком хочет уйти во чтобы то ни стало – полная ерунда. Он здесь абсолютно счастлив
"Ахмат": почему в числе номинантов на звание лучшего тренера года не оказалось Ташуева? 1
Черчесов: Кузяев – единственный российский футболист, которого я бы хотел видеть в "Ференцвароше". Я дал согласие
Легионеры "Зенита" Барриос и Кассьерра вызваны в сборную Колумбии 2
Собрание учредителей "Уфы" приняло отставку Шамиля Газизова с поста гендиректора клуба 2
Журналист Романо: новым главным тренером "Тоттенхэма" станет наставник "Селтика" Постекоглу
Червиченко: все нытье "Спартака" по поводу плохого судейства – концепция действий. Думаю, 5–6 очков придуманы арбитрами 2