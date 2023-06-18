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"Чемпионат": Иван Игнатьев подписал контракт с "Сочи"

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По информации источника, экс-нападающий "Локомотива" и "Краснодара" Иван Игнатьев стал игроком "Сочи".
Фото: ФК "Локомотив"
24-летний нападающий Иван Игнатьев на правах свободного агента подписал контракт с "Сочи", сообщают СМИ.

По завершении прошедшего сезона-2022/2023 у форварда истек срок действия контракта с московским "Локомотивом", в который он перешел в июле 2022 года из казанского "Рубина". На счету Игнатьева 27 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах, 5 забитых мячей и 2 результативных паса.

Стоимость Игнатьева по оценке аналитического портала Transfermarkt снизилась по итогам последнего пересчета на 300 тысяч евро и сейчас составляет 1,2 миллиона евро. Нападающий является воспитанником академии "Краснодара", также до перехода в "Локомотив" выступал за "Рубин" и "Крылья Советов".

Источник: "Чемпионат"


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