24-летний нападающий Иван Игнатьев на правах свободного агента подписал контракт с "Сочи", сообщают СМИ.
По завершении прошедшего сезона-2022/2023 у форварда истек срок действия контракта с московским "Локомотивом", в который он перешел в июле 2022 года из казанского "Рубина". На счету Игнатьева 27 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах, 5 забитых мячей и 2 результативных паса.
Стоимость Игнатьева по оценке аналитического портала Transfermarkt снизилась по итогам последнего пересчета на 300 тысяч евро и сейчас составляет 1,2 миллиона евро. Нападающий является воспитанником академии "Краснодара", также до перехода в "Локомотив" выступал за "Рубин" и "Крылья Советов".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Иван Игнатьев подписал контракт с "Сочи"
По информации источника, экс-нападающий "Локомотива" и "Краснодара" Иван Игнатьев стал игроком "Сочи".
Фото: ФК "Локомотив"