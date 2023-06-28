По сведениям СМИ, "Марсель" заинтересован в услугах 26-летнего бразильца Клаудиньо, играющего на позиции атакующего хавбека. Игрока в клубе хочет видеть президент марсельцев Пабло Лонгория. Французы уже связывались с окружением футболиста.
Клаудиньо носит цвета "Зенита" с 2021 года. В сине-бело-голубой майке бразилец сыграл в 61 поединке. В них он сумел забить 15 голов и записать в свой актив 17 голевых пасов. В завершившемся сезоне футболист своими голами и ассистами помог "Зениту" завоевать чемпионство. Клаудиньо набрал 5+10 по системе гол плюс пас, поучаствовав в 24 играх национального первенства. Игрок являет 2-кратным чемпионом России. "Марсель" по итогам минувшего розыгрыша Лиги 1 занял 3-е место и сыграет в ЛЧ.
Источник: Foot221
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо может перейти в "Марсель"
Бразильский футболист "Зенита" Клаудиньо может перебраться во Францию.
Фото: "Чемпионат"