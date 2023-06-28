- Я здесь чувствую себя по-родному. Мне нравятся и тренер Вадим Валентинович Евсеев, и руководство. У меня сложились хорошие отношения с ребятами в команде. Отсюда почти никто не ушел, знаю всех одноклубников, требования тренера. В первую очередь мне здесь комфортно, так что я посоветовался с женой, и мы решили остаться в Воронеже. Мы пообщались с "Ростовом". Они тоже не горели желанием, чтобы я возвращался. Так что всё было обоюдно. Это хорошо и для меня, и для них, - передает слова Калинина "РБ Спорт".
27-летний защитник "Ростова" Игорь Калинин с сентября 2022 года выступал на правах аренды до конца сезона за воронежский "Факел", в прошедшем сезоне на его счету 22 матча во всех турнирах в составе клуба из Воронежа и 1 результативный пас. 27 июня официальный телеграм-канал "Факела" объявил о продлении аренды Калинина.
В прошедшем сезоне воронежский клуб занял 14 место по итогам сезона Российской премьер-лиги (30 очков в 30 матчах) и отстоял свое право выступать в РПЛ в стыковых матчах с красноярским "Енисеем" (1:0, 2:0). "Ростов" набрал 53 очка и финишировал на четвертой строчке турнирной таблицы.
Калинин - о продлении аренды в "Факел": мне здесь комфортно. В "Ростове" тоже не горели желанием, чтобы я возвращался
Защитник Игорь Калинин прокомментировал продление своей аренды из "Ростова" в воронежский "Факел".
Фото: ФК "Факел"