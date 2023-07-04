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Агент Мохеби: мой клиент переходит в "Ростов"

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Амир Саадати, агент форварда сборной Ирана Мохаммада Мохеби, рассказал, что его клиент перешёл в "Ростов".
Фото: Getty Images
"Да, трансфер предварительно согласован. Контракт подпишем на этой неделе в России", — сказал Саадати.

Напомним, "Ростов" закончил прошлый сезон Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице, пропустив вперёд лишь "Спартак", ЦСКА и "Зенит". Команду продолжает тренировать Валерий Карпин, совмещающий эту должность с работой в сборной России.

Новый сезон для "Ростова" начнётся для команды 23 июля домашним матчем с воронежским "Факелом".

Источник: Metaratings.


Ростов Российские трансферы
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