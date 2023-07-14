- Очевидно, что Васильев, Козлов и Барановский - три квалифицированных игрока с быстрым мышлением. Они оснащены технически, еще и со скоростью. Васильев у нас с 6 лет тренировался. На данный момент он остается с основой "Зенита". Поэтому можно сказать, что из молодых к первой команде он ближе всех. Хотя я считаю, что и Козлов, и Барановский могут конкурировать с определенными игроками в основном составе. Но оставлять их сейчас там не было смысла. Поэтому они вернулись в молодежку, - передает слова Аршавина "Чемпионат".
Ранее 19-летний полузащитник "Зенита-2" Дмитрий Васильев принял участие во всех трех матчах первой команды сине-бело-голубых на межсезонном международном турнире Кубок Пари Премьер с бакинским "Нефтчи" (3:1), белградской "Црвеной Звездой" (1:2) и стамбульским "Фенербахче" (0:0) и в двух из них был признан лучшим игроком матча, записав при этом на свой счет результативную передачу.
Футболист еще не сыграл ни одного официального матча за главную команду "Зенита", однако уже был включен в заявку на 2 матча Российской премьер-лиги, а также на 2 матча Кубка России в составе "Оренбурга", в который Васильев был отдан в аренду в период с февраля 2022 года по январь 2023 года.
Аршавин: из молодых Васильев ближе всех к первой команде "Зенита", на данный момент он остается с основой
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о прогрессе молодых игроков сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"