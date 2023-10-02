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Гарре: не думаю о российском гражданстве. Этим должны заниматься "Крылья"

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Нападающий "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре признался, что пока не думает по поводу получения российского гражданства.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Я об этом не думаю, сейчас сосредоточен на футболе. Гражданством должны заниматься "Крылья", — сказал Гарре.

Спортсмен выступает за российскую команду с января 2023 года. В нынешнем сезоне у аргентинского легионера четыре гола и две результативные передачи в 10 матчах во всех турнирах.

Источник: Sport24.


Крылья Советов Гарре
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