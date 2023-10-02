"Я об этом не думаю, сейчас сосредоточен на футболе. Гражданством должны заниматься "Крылья", — сказал Гарре.
Спортсмен выступает за российскую команду с января 2023 года. В нынешнем сезоне у аргентинского легионера четыре гола и две результативные передачи в 10 матчах во всех турнирах.
Источник: Sport24.
Гарре: не думаю о российском гражданстве. Этим должны заниматься "Крылья"
Нападающий "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре признался, что пока не думает по поводу получения российского гражданства.
Фото: ФК "Крылья Советов"