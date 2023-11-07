- Верно ли, что Алексей Миранчук и Арсен Захарян не приглашены на сбор в связи с отсутствием у них игровой практики? Да, конечно. Тренерский штаб внимательно следит за Алексеем и Арсеном, надеемся, что к следующему сбору оба игрока будут стабильно выступать за свои клубы, - передает слова Карпина пресс-служба сборной России.
Ранее официальный телеграм-канал сборной России объявил состав национальной команды на ноябрьский сбор с товарищеским матчем против сборной Кубы в количестве 29 футболистов. В списке не оказалось атакующих полузащитников Алексея Миранчука из итальянской "Аталанты" и Арсена Захаряна из испанского "Реала Сосьедад". 28-летний Миранчук в текущем сезоне сыграл за свой клуб в 4 матчах во всех турнирах, 20-летний Захарян - в 8 матчах.
Карпин: надеемся, что к следующему сбору сборной России Миранчук и Захарян будут стабильно выступать за свои клубы
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отсутствие в заявке национальной команды полузащитников Алексея Миранчука и Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Ростов"