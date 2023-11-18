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"СЭ": "Зенит" хочет расстаться с Суторминым и Ерохиным в зимнее трансферное окно

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Полузащитники "Зенита" Алексей Сутормин и Александр Ерохин, вероятно, покинут команду в ближайшее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"
Сообщается, что клуб постарается расстаться с игроками, а взамен подписать из "Урала" Илью Ишкову и Игоря Дмитриева, а также, возможно, защитника "Динамо" Станислава Бессмертного.

В нынешнем сезоне 34-летний Ерохин провёл на поле 551 минуту в 16 матчах, отметившись тремя результативными передачами. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до конца сезона.

29-летний Сутормин в 11 матчах провёл на поле 422 минуты и отдал результативную передачу. Его контракт истекает в 2025 году.

Источник: "Спорт-Экспресс".

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