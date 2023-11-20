Матч Россия - Куба пойдет в зачет рейтинга ФИФА

В службе коммуникаций РФС ответили на вопрос о том, будет ли учитываться в рейтинге сборных ФИФА результат матча между национальными командами России и Кубы.

Фото: РФС





Матч Россия - Куба пройдет через несколько часов на поле "Волгоград Арены". Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.



По итогам октябрьских товарищеских игр, которые также шли в зачет рейтинга ФИФА (победа над Камеруном 1:0 и ничья с Кенией 2:2), - Встреча со сборной Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА, - передает слова представителя службы коммуникаций РФС " СЭ ".Матч Россия - Куба пройдет через несколько часов на поле "Волгоград Арены". Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.По итогам октябрьских товарищеских игр, которые также шли в зачет рейтинга ФИФА (победа над Камеруном 1:0 и ничья с Кенией 2:2), сборная России осталась на 39 месте. Сборная Кубы занимает в рейтинге 169 строчку.