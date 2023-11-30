- По всем ребятам, у кого заканчиваются контракты - а это Миранчук, Жемалетдинов и другие игроки - мы ведем переговоры со спортивным директором "Локомотива" Ульяновым. Думаю, что какую-то конкретику стоит ждать во время зимних сборов команды. Но конкретика эта будет, если гендиректор клуба Леонченко отработает свой контракт до конца и покинет "Локомотив" 31 декабря, - передает слова Шпинева "Чемпионат".
28-летний атакующий полузащитник Антон Миранчук является воспитанником московского "Локомотива", его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне на счету Миранчука-младшего 22 матча во всех турнирах, 4 забитых гола и 4 результативных паса.
27-летний атакующий хавбек Рифат Жемалетдинов также является воспитанником академии "железнодорожников", его действующее соглашение истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне Жемалетдинов провел в составе "Локомотива" 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
Агент Шпинев: конкретика по продлению Миранчука и Жемалетдинова будет, если гендиректор Леонченко покинет "Локомотив"
Агент полузащитников "Локомотива" Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинев рассказал о ситуации с возможным продлением контрактов игроков.
Фото: РПЛ