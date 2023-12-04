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Карпин получил приглашение на заседание КДК по итогам матча ЦСКА - "Ростов"

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о приглашении на заседание комиссии главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.
Фото: Чемпионат.com
"По материалам СМИ рассмотрим поведение главного тренера "Ростова" Карпина в послематчевом флэш-интервью, а также на послематчевой пресс-конференции. Карпин приглашен на заседание", цитирует Григорьянца "Чемпионат".

Напомним, после игры 17-го тура чемпионата России, в которой встречались ЦСКА и "Ростов", главный тренер ростовчан Валерий Карпин в послематчевом интервью задал вопрос: "какой дебил принял решение играть в снегопад?" Матч проходил в обстановке сильного снегопада и завершился в пользу хозяев поля со счетом 2:0. Встреча находилась под угрозой переноса, однако было принято решение провести игру в установленный срок.

Карпин Ростов ЦСКА КДК
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