В Железнодорожном районном суде Воронежа вынесли меру наказания для бывшего исполнительного директора "Чайки" Олега Баяна. Экс-функционер был признан виновным в 10 эпизодах подкупа футбольных судей и одном предварительном сговоре.
По итогам заседания мерой наказания Баяна по совокупности преступлений суд назначил штраф в размере 1,8 миллиона рублей. При этом прокуратура просила приговорить обвиняемого к 6 годам колонии-поселения, штрафу в 150 тысяч рублей и лишению прав на ведение спортивной деятельности сроком на два года 6 месяцев.
По словам Баяна, сам он пожизненно дисквалифицирован РФС и планирует отказаться от работы в спорте, но получавшие от него деньги рефери продолжают работать на футбольных матчах. Трое из них, как сообщил экс-функционер, являются в настоящее время арбитрами РПЛ.
Источник: ТАСС
Экс-директор "Чайки" приговорён к штрафу за 10 эпизодов подкупа судей. Трое рефери-фигурантов продолжают работать в РПЛ
Стали известны результаты суда над экс-исполнительным директором песчанокопской "Чайки" Олегом Баяном за многочисленные эпизоды подкупа рефери в ФНЛ-2.
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