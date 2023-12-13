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Экс-директор "Чайки" приговорён к штрафу за 10 эпизодов подкупа судей. Трое рефери-фигурантов продолжают работать в РПЛ

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Стали известны результаты суда над экс-исполнительным директором песчанокопской "Чайки" Олегом Баяном за многочисленные эпизоды подкупа рефери в ФНЛ-2.
Getty Images
В Железнодорожном районном суде Воронежа вынесли меру наказания для бывшего исполнительного директора "Чайки" Олега Баяна. Экс-функционер был признан виновным в 10 эпизодах подкупа футбольных судей и одном предварительном сговоре.

По итогам заседания мерой наказания Баяна по совокупности преступлений суд назначил штраф в размере 1,8 миллиона рублей. При этом прокуратура просила приговорить обвиняемого к 6 годам колонии-поселения, штрафу в 150 тысяч рублей и лишению прав на ведение спортивной деятельности сроком на два года 6 месяцев.

По словам Баяна, сам он пожизненно дисквалифицирован РФС и планирует отказаться от работы в спорте, но получавшие от него деньги рефери продолжают работать на футбольных матчах. Трое из них, как сообщил экс-функционер, являются в настоящее время арбитрами РПЛ.

Источник: ТАСС

РПЛ РФС Чайка
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