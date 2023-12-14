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Гогниев: готов рассматривать предложения и из Первой лиги, и из РПЛ. Хочется поработать вдолгую

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Экс-главный тренер "Алании" и "Химок" Спартак Гогниев ответил на вопрос о своих дальнейших карьерных планах.
Фото: ФК "Химки"
- На данный момент я в так называемом творческом отпуске. Да, какие-то предложения приходят, но не всегда они подходят. Конкретного и серьёзного предложения не было. Готов рассматривать предложения и из Первой лиги, и из РПЛ. Хочется поработать вдолгую, чтобы на меня рассчитывали как на тренера. Потому что тренеру тяжело сразу дать какой-то результат, - передаёт слова Гогниева "Чемпионат".

42-летний экс-главный тренер владикавказской "Алании" Спартак Гогниев в период с 3 сентября 2022 года по 3 апреля 2023 года работал в должности главного тренера подмосковных "Химок". В 19 проведённых матчах во всех турнирах под руководством Гогниева красно-чёрные одержали 1 победу, 5 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений. По ходу работы специалиста в клубе в СМИ появлялась информация о его конфликтах с игроками основного состава "Химок".

Гогниев Российские трансферы
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