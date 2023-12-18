— Все, кто находится внутри и мы приходящие (на канал) за него. В принципе, просили даже — все, кто мог просить — у тех, кто так или иначе влияет на решения на канале. Но пока Евгений Серафимович вне канала.
Ранее Евгений Ловчев являлся постоянным экспертом “Матч ТВ”. Он был гостем различных футбольных шоу на телеканале. Однако в последнее время Ловчев перестал появляться в эфире “Матч ТВ”. В ноябре Евгений Серафимович сообщил о том, что руководство телеканала отстранило его от деятельности проекта.
Источник: “РБ Спорт”
Аршавин: просили у “Матч ТВ” вернуть Ловчева на канал
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин, являющийся экспертом “Матч ТВ”, высказался о “бане” бывшего игрока “Спартака” Евгения Ловчева на телевизионном канале.
Фото: соцсети Евгения Ловчева