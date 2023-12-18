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В "Оренбурге" подтвердили заинтересованность в защитнике "Ростова" Прохине

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что клуб проявляет интерес к защитнику "Ростова" Даниле Прохину.
Фото: ФК "Ростов"
"Прохин может перейти в "Оренбург". Как вариант — аренда до конца сезона с правом выкупа", — сказал Андреев.

22-летний Прохин стал игроком "Ростова" летом 2021 года. В нынешнем сезоне защитник в 15 матчах провёл на поле 840 минут, не отметившись результативными действиями. Его контракт с командой рассчитан до лета 2026 года.

Источник: "Спорт-Экспресс".

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