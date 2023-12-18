"Прохин может перейти в "Оренбург". Как вариант — аренда до конца сезона с правом выкупа", — сказал Андреев.
22-летний Прохин стал игроком "Ростова" летом 2021 года. В нынешнем сезоне защитник в 15 матчах провёл на поле 840 минут, не отметившись результативными действиями. Его контракт с командой рассчитан до лета 2026 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
В "Оренбурге" подтвердили заинтересованность в защитнике "Ростова" Прохине
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что клуб проявляет интерес к защитнику "Ростова" Даниле Прохину.
Фото: ФК "Ростов"