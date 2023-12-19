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Тикнизян: когда представилась возможность побывать с Ромашкиной в одном ресторане, я ей воспользовался

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Защитник "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал о том, как познакомился с ведущей "Матч ТВ" Яной Ромашкиной.
Фото: соцсети Яны Ромашкиной
– Мы познакомились за счет общих друзей, один из них – Константин Марадишвили. Встреча была спонтанной, но, честно говоря, Яну увидел за полгода до того, как познакомились. Заострил внимание на ней, поэтому, когда представилась возможность побывать с ней в одном ресторане, я ей воспользовался, – цитирует Тикнизяна "Матч ТВ".

Минувшей осенью защитник "Локомотива" Наир Тикнизян и ведущая "Матч ТВ" Яна Ромашкина связали себя узами брака. Ранее пара объявила об отношениях. Накануне Яна Ромашкина в соцсетях призналась, что 24-летний футболист просыпается в 3:30 утра ради того, чтобы отвезти ее на работу.

За плечами Тикнизяна 10 матчей в майке национальной сборной Армении, в которых он забил один гол. В нынешнем сезоне уроженец Санкт-Петербурга принял участие в 16 играх чемпионата России за "Локомотив", отметившись 6 голами и 2 ассистами. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро.

Локомотив Сборная Армении Тикнизян
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