Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
21:00
АльмерияНе начат
Вильярреал
23:30
СельтаНе начат
Атлетик
23:30
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
20:30
КёльнНе начат
Байер
22:30
БохумНе начат
Вольфсбург
22:30
БаварияНе начат
Хайденхайм
22:30
ФрайбургНе начат
Штутгарт
22:30
АугсбургНе начат
Айнтрахт
22:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
МарсельНе начат
Тулуза
23:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:00
МетцНе начат
Ницца
23:00
ЛансНе начат
Брест
23:00
ЛорьянНе начат
Лион
23:00
НантНе начат
Реймс
23:00
ГаврНе начат
Клермон
23:00
РеннНе начат
Страсбург
23:00
ЛилльНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Ливерпуль
23:00
Вест Хэм ЮнайтедНе начат

Кубок Италии

Новости
Интер
23:00
БолоньяНе начат

"СЭ": исполком РФС принял решение отказаться от перехода в Азию и остаться в УЕФА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По данным СМИ, исполком РФС единогласно проголосовал за отказ от перехода из УЕФА в АФК.
Фото: AFP
Стали известны итоги последнего заседания исполкома РФС в 2023 году, сообщают СМИ.

По данным источника, на заседании обсуждался вопрос возможного выхода из УЕФА и перехода в АФК - Азиатскую конфедерацию футбола. Сообщается, что члены исполкома приняли единогласное решение не переходить в АФК без гарантий от ФИФА, а продолжить попытки вернуться в международные турниры через УЕФА.

Ранее официальный телеграм-канал РФС сообщал, что 13 членов руководства организации состоят в различных комитетах и комиссиях УЕФА. С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований неспортивными решениями УЕФА и ФИФА, вызванными политическими причинами.

Источник: "СЭ"

РФС АФК УЕФА Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится