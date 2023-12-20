Стали известны итоги последнего заседания исполкома РФС в 2023 году, сообщают СМИ.
По данным источника, на заседании обсуждался вопрос возможного выхода из УЕФА и перехода в АФК - Азиатскую конфедерацию футбола. Сообщается, что члены исполкома приняли единогласное решение не переходить в АФК без гарантий от ФИФА, а продолжить попытки вернуться в международные турниры через УЕФА.
Ранее официальный телеграм-канал РФС сообщал, что 13 членов руководства организации состоят в различных комитетах и комиссиях УЕФА. С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований неспортивными решениями УЕФА и ФИФА, вызванными политическими причинами.
Источник: "СЭ"
"СЭ": исполком РФС принял решение отказаться от перехода в Азию и остаться в УЕФА
По данным СМИ, исполком РФС единогласно проголосовал за отказ от перехода из УЕФА в АФК.
Фото: AFP