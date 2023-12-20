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Дюков: мы не до конца удовлетворены результатами переговоров с УЕФА, но есть определенный прогресс

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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал отказ исполкома организации от выхода из УЕФА и перехода в АФК.
Фото: РБК
- На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных команды в официальных соревнованиях. Нам важно, чтобы эта ситуация как можно быстрее разрешилась. На данный момент есть определенный прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. В частности, есть допуск наших юношеских команд до соревнований в 2024 году. Безусловно, мы не до конца удовлетворены результатами переговоров. У нас есть определенное время для принятия решений, - передаёт слова Дюкова "Чемпионат".

Ранее стало известно, что исполком РФС на последнем в 2023 году заседании принял единогласное решение не переходить в АФК - Азиатскую конфедерацию футбола, продолжив консультации с УЕФА по возвращению в европейские турниры. Эти консультации ведутся в течение практически двух лет - с момента отстранения УЕФА всех российских клубов и сборных в феврале 2022 года по политическим причинам.

За это время сборная России пропустила стыковые матчи за выход на Чемпионат мира-2022, очередной розыгрыш Лиги наций и Чемпионат Европы-2024, к отборочному турниру которого не была допущена. С высокой вероятностью подопечные Валерия Карпина пропустят и ЧМ-2026, поскольку отборочный турнир в АФК уже взял старт. Жеребьёвка европейского отбора пройдёт осенью 2024 года, но для допуска к ней сборной России необходимо кардинальное изменение позиции УЕФА.

РФС АФК УЕФА Дюков
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