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Агент Чавеса: он счастлив в "Динамо". Цель - победа в РПЛ

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Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Луиса Чавеса, опроверг слухи о возможном уходе своего клиента.
Фото: "СЭ"
Агент Луиса Чавеса Клаудио Курти высказался о перспективах и целях мексиканца в составе "Динамо".

"Луис счастлив в "Динамо". Его главная цель — выиграть с бело-голубыми РПЛ. Кубок Америки очень важен как для сборной Мексики, так и для самого Луиса, но главное — выиграть с "Динамо" значимый трофей", — цитирует Курти источник.

Ранее появлялись слухи, что удачная игра Луиса Чавеса с составе сборной Мексики на Кубке Америки может стать катализатором его трансфера из "Динамо" в клуб из "большой пятерки".

Чавес присоединился к "Динамо" перед началом текущего сезона. За трансфер полузащитника "бело-голубые" заплатили мексиканской "Пачуке" 6.5 миллионов евро. Чавес провел в этом сезоне 16 матчей за "Динамо" во всех турнирах, дважды отличился и один раз ассистировал партнеру.

Источник: "СЭ"

Динамо Чавес
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