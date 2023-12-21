"Всё находится в процессе. Ближайшие трансферные новости появятся уже в эти выходные. Пока не могу сказать по кому конкретно, вы в свое время сами увидите", - цитирует Мелик-Гусейнова "Матч ТВ".
Напомним, что после 18-ти туров "Пари НН" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее председатель совета директоров Дмитрий Кондратов заявил, что приоритетом для клуба является усиление середины поля. Также в СМИ появлялась информация о том, что в зимнее трансферное окно "Пари НН" может покинуть полузащитник Мамаду Майга. Волжане проявляют интерес к полузащитнику московского ЦСКА Никите Ермакову.
Гендиректор "Пари НН": ближайшие трансферные новости появятся уже в эти выходные
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик?Гусейнов анонсировал трансферные новости уже в эти выходные.
Фото: "Пари НН"