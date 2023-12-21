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Гендиректор "Пари НН": ближайшие трансферные новости появятся уже в эти выходные

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Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик?Гусейнов анонсировал трансферные новости уже в эти выходные.
Фото: "Пари НН"
"Всё находится в процессе. Ближайшие трансферные новости появятся уже в эти выходные. Пока не могу сказать по кому конкретно, вы в свое время сами увидите", - цитирует Мелик-Гусейнова "Матч ТВ".

Напомним, что после 18-ти туров "Пари НН" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее председатель совета директоров Дмитрий Кондратов заявил, что приоритетом для клуба является усиление середины поля. Также в СМИ появлялась информация о том, что в зимнее трансферное окно "Пари НН" может покинуть полузащитник Мамаду Майга. Волжане проявляют интерес к полузащитнику московского ЦСКА Никите Ермакову.

Нижний Новгород Российские трансферы
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