Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
2 - 0 2 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Лутон Таун
1 - 0 1 0
Ньюкасл ЮнайтедЗавершен
Тоттенхэм
2 - 1 2 1
ЭвертонЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 3 2 3
БорнмутЗавершен
Фулхэм
0 - 2 0 2
БёрнлиЗавершен
Ливерпуль
1 - 1 1 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
1 - 0 1 0
СевильяЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
1 - 2 1 2
ЮвентусЗавершен
Торино
1 - 1 1 1
УдинезеЗавершен
Болонья
1 - 0 1 0
АталантаЗавершен
Верона
2 - 0 2 0
КальяриЗавершен
Интер
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен

"Чемпионат": "Локомотив" отказался продавать Митая в загребское "Динамо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Локомотива" Марио Митай заинтересовал "Динамо" из Загреба, но "железнодорожники" отказались от трансфера.
Фото: "Чемпионат"
20-летний защитник "Локомотива" и сборной Албании Марио Митай мог продолжить карьеру в чемпионате Хорватии. Как сообщает источник, представители "Динамо" вели переговоры с московским клубом и с агентами игрока, но "Локомотив" отказался расставаться с защитником зимой. Существует вероятность возвращения "Динамо" к кандидатуре Митая по окончании сезона в период летнего трансферного окна.

В текущем сезоне в активе футболиста 12 матчей за "Локомотив" в чемпионате России и еще 4 - в кубке страны. Контракт Митая с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2027-го года.

Источник: "Чемпионат"

Локомотив Митай Динамо Загреб Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится