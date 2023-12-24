20-летний защитник "Локомотива" и сборной Албании Марио Митай мог продолжить карьеру в чемпионате Хорватии. Как сообщает источник, представители "Динамо" вели переговоры с московским клубом и с агентами игрока, но "Локомотив" отказался расставаться с защитником зимой. Существует вероятность возвращения "Динамо" к кандидатуре Митая по окончании сезона в период летнего трансферного окна.
В текущем сезоне в активе футболиста 12 матчей за "Локомотив" в чемпионате России и еще 4 - в кубке страны. Контракт Митая с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2027-го года.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Локомотив" отказался продавать Митая в загребское "Динамо"
Защитник "Локомотива" Марио Митай заинтересовал "Динамо" из Загреба, но "железнодорожники" отказались от трансфера.
Фото: "Чемпионат"