"Пока интересных предложений у меня не было, и я вернусь к тренерской деятельности только тогда, когда будут предложены подходящие условия! Работа в РПЛ? Я бы с удовольствием вернулся в Россию! Если у клуба есть планирование и амбиции, я бы без проблем согласился", - цитирует Карреру Sport24.
Напомним, что итальянец возглавлял московский "Спартак" с 2016 по 2018 год и смог привести команду к первому за 16 лет чемпионству в сезоне 2016/2017. После этого Массимо работал в греческом "АЕКе" и итальянском "Бари". С 2021 года Каррера является безработным. Осенью прошлого года специалист рассматривался на пост главного тренера туринского "Ювентуса".
Каррера - о продолжении тренерской карьеры: я бы с удовольствием вернулся в Россию
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера рассказал о дальнейших планах в своей карьере.
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