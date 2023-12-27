"Интерес со стороны клуба действительно есть, но пока я не получал ничего официального", - цитирует Веласко Sport24.
В текущем сезоне 23-летний центральный защитник провел за "Жил Висенте" 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом и 4-мя желтыми карточками. Интернет-портал Transfermakrt оценивает Перейру в 2,5 миллиона евро. Также интерес к бразильцу проявляет английский "Лестер", испанский "Реал Бетис" и "Порту". Ранее игрок выступал за "Волта-Редонда" и "Вилафранкенсе".
Агент Гарбиэля Перейры подтвердил интересе ЦСКА к своему клиенту
Футбольный агент Ренато Веласко, который представляет бразильского защитника португальского "Жил Висенте" Габриэля Перейру, подтвердил интерес московского ЦСКА к футболисту.
Фото: ПФК ЦСКА