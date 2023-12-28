- Как тренер я хотел бы, чтобы все эпизоды трактовались одинаково, особенно по рукам и пенальти. У нас, к сожалению, один судья ставит пенальти, а другой в таком же случае - нет. Отсюда нервозность у тренеров, которых из-за двух-трёх поражений после таких ошибок могут уволить. Вот над этим надо работать в первую очередь, - передаёт слова Гогниева Metaratings.ru.
42-летний Спартак Гогниев с сентября 2022 года по апрель 2023 года возглавлял выступавшие в Российской премьер-лиге подмосковные "Химки", до этого специалист работал в Футбольной национальной лиге с владикавказской "Аланией".
По итогам каждого тура РПЛ есть клубы, которые подают жалобы в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Часть этих жалоб в итоге признаются обоснованными с вывлением судейской ошибки.
Гогниев: у нас один судья ставит пенальти, а другой в таком же случае - нет. Отсюда нервозность у тренеров
Экс-главный тренер "Алании" и "Химок" Спартак Гогниев рассказал о проблемах, связанных с судейством.
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