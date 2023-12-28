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Заварзин: "Зенит" станет чемпионом. Весь судейский комитет состоит из людей из Санкт-Петербурга

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Экс-президент РПЛ Юрий Заварзин дал прогноз на чемпионскую гонку в весенней части сезона.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Динамо" не сможет бороться за чемпионство. У нас один чемпион – "Зенит". Весь судейский комитет состоит из людей из Санкт-Петербурга. "Краснодар" психологически не готов к чемпионской гонке", - цитирует Заварзина источник.

По итогам первой части сезона "Зенит" занимает вторую строчку с 36-ю очками в 18-ти турах. Первый - "Краснодар", у "горожан" на 2 очка больше. Замыкает тройку московское "Динамо", набравшее в первой части чемпионата 32 очка.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит Краснодар Динамо
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