"Динамо" не сможет бороться за чемпионство. У нас один чемпион – "Зенит". Весь судейский комитет состоит из людей из Санкт-Петербурга. "Краснодар" психологически не готов к чемпионской гонке", - цитирует Заварзина источник.
По итогам первой части сезона "Зенит" занимает вторую строчку с 36-ю очками в 18-ти турах. Первый - "Краснодар", у "горожан" на 2 очка больше. Замыкает тройку московское "Динамо", набравшее в первой части чемпионата 32 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Заварзин: "Зенит" станет чемпионом. Весь судейский комитет состоит из людей из Санкт-Петербурга
Экс-президент РПЛ Юрий Заварзин дал прогноз на чемпионскую гонку в весенней части сезона.
Фото: официальный сайт "Краснодара"