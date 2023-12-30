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Каррера назвал "Крылья Советов" главным открытием года в РПЛ

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Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал самарские "Крылья Советов" главным открытием года в РПЛ в 2023 году.
Фото: ФК "Спартак"
"Главное открытие года в РПЛ? "Крылья Советов" стали сюрпризом для всех, их можно считать открытием года в РПЛ", - цитирует Карреру Sport24.

Недавно итальянский специалист рассказал, что был бы не против вновь поработать тренером в РПЛ. После "Спартака" Каррера возглавлял греческий "АЕК" и итальянский "Бари". С апреля 2021 года Массимо является безработным. "Крылья Советов" ушли на зимнюю паузу, занимая шестое место в турнирной таблице российского чемпионата. Самарцы заняли последнее место в группе Кубка России с "Ахматом", "Балтикой" и "Зенитом" и выбыли из турнира.

Крылья Советов Каррера
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