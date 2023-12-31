Санкт-петербуржский "Зенит" не оставляет попыток усилить атаку команды в зимнее трансферное окно. По сообщениям источника, бразильский вингер "Палмейраса" Артур, которого все чаще связывают с "Зенитом", присоединится к действующим чемпионам России уже на следующей неделе. Сообщается, что Артур уже выбрал себе 7-й номер, под которым планирует выступать в РПЛ.
Некоторое время назад бразильские СМИ писали, что "Зенит" и "Палмейрас" достигли соглашения о сумме трансфера Артура на отметке 15 миллионов евро.
Под номером "7" в "Зените" в XXI веке выступали: Зелимхан Бакаев, Сердар Азмун, Дмитрий Полоз, Жулиано, Халк, Радек Ширл, Алехандро Домингес, Олег Трифонов, Дмитрий Макаров, Сергей Осипов и Александр Куртиян.
Источник: "Евро-Футбол"
Источник: Артур будет выступать за "Зенит" под 7-м номером
Вингер "Палмейраса" Артур, над трансфером которого активно работает "Зенит", уже определился с игровым номером, под которым будет выступать за петербуржский клуб.
Фото Global Look Press