"В данный момент к Уссаме нет интереса из России", - приводит слова Эль Гуша "РБ Спорт".
Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Идрисси со стороны петербургского "Зенита" и "Краснодара". 27-летний марокканец провел за "Пачуку" 8 матчей во всех турнирах и отметился 2-мя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 5,5 млн евро. Ранее Уссама выступал за "Аякс", "Севилью" и "Фейеноорд".
"Зенит" и "Краснодар" не делали предложений по игроку "Пачуки" Идрисси
Футбольный агент Аннас Эль Гуш, представляющий интересы Уссамы Идрисси, высказался о возможном переходе своего клиента в российские клубы.
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