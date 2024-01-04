- "Спартак" и "Динамо" действительно связались с российским деловым партнёром, чтобы выяснить условия. Они пока думают. Сам игрок заинтересован в трансфере в клуб РПЛ. Летом "Краснодар" делал официальное предложение, но оно оказалось ниже того, на что рассчитывали, - передаёт слова представителя агентства Sport24.
Ранее появилась информация, что московские "Спартак" и "Динамо" проявляют трансферный интерес к 25-летнему бразильскому центральному защитнику португальского "Фамаликана" Риччели. В текущем сезоне на счету игрока 13 матчей во всех турнирах, один забитый гол и один результативный пас. Также на счету бразильца 3 одиночных желтых карточки, одна двойная и одна прямая красная в 10 матчах чемпионата Португалии.
По оценке портала Transfermarkt трансферная стоимость Риччели составляет 3 миллиона евро. Его действующее соглашение с "Фамаликаном" рассчитано до конца сезона-2026/27.
Агенты защитника "Фамаликана" Риччели: "Спартак" и "Динамо" действительно выясняли условия трансфера
Представитель агентства, ведущего дела центрального защитника "Фамаликана" Риччели, подтвердил интерес к игроку со стороны московских "Спартака" и "Динамо".
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