- Окончательно повесил бутсы на гвоздь. Я всем все доказал, теперь передо мной стоят новые цели. Такие мысли были, что закончил раньше, чем нужно было. С другой стороны, нужно искать плюсы из того решения. Например, не потерял окончательно здоровье, начал раньше заниматься тренерской деятельностью, получил новый опыт по другую сторону футбольной карьеры - в управленческой должности.
Андрей Ещенко, играющий на позиции правого защитника, защищал цвета "Волги", "Локомотива", "Анжи", "Кубани", "Динамо", и "Спартака". В составе "красно-белых" игрок становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
В январе 2022 года Ещенко завершил игровую карьеру в московском "Спартаке", за который выступал с 2016 года. Летом 2022-го футболист возобновил свою карьеру, подписав контракт с ногинским "Знаменем", и провел за команду 7 матчей. Всего за свою карьеру защитник принял участие в 418 встречах, забил 7 мячей и отдал 12 результативных передач. В феврале Ещенко исполнится 40 лет.
Источник: "Матч ТВ"
Ещенко: окончательно повесил бутсы на гвоздь. Я всем все доказал
Экс-футболист "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что принял окончательное решение завершить игровую карьеру.
Фото: ФК "Спартак"