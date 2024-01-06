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Черевченко: был интерес от двух клубов РПЛ, есть предложение от экзотической сборной из Азии

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Экс-главный тренер "Локомотива", "Химок" и таджикского "Истиклола" Игорь Черевченко ответил на вопрос о перспективах своей тренерской карьеры.
Фото: РИА Новости
- Был интерес от двух клубов РПЛ: звонили и узнавали, однако до конкретного предложения дело не дошло, поэтому что это за команды, нет смысла говорить. Зачем обсуждать то, что не случилось? Есть предложение от одной азиатской сборной - мне уже позвонили, и ее представители хотят со мной встретиться. Сразу скажу, что это не сборная из СНГ, а команда среднего и даже ниже среднего уровня. Надо хорошо подумать, ведь есть сомнения: экзотическая страна и лететь довольно далеко. Сейчас у меня на первом месте - вернуться работать в Россию, в РПЛ, - передаёт слова Черевченко Sport24.

49-летний российский специалист Игорь Черевченко в ходе своей тренерской карьеры возглавлял московский "Локомотив", калининградскую "Балтику", тульский "Арсенал", подмосковные "Химки" и "Истиклол" из столицы Таджикистана Душанбе.

В декабре 2023 года Черевченко покинул таджикский клуб по истечении срока действия контракта, который был подписан в январе 2023 года. В 33 матчах во всех турнирах под руководством российского главного тренера "Истиклол" одержал 19 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

Ранее появлялась информация об интересе к Черевченко со стороны воронежского "Факела", который в итоге остановился на кандидатуре Сергея Ташуева.

Черевченко Российские трансферы
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