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Ещенко - о вылете с "Динамо" из РПЛ: если у фанатов были вопросы, всегда отвечал на них, не скрывался ни от кого

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Экс-игрок "Динамо" Андрей Ещенко вспомнил сезон 2015/2016, в котором "бело-голубые" вылетели из РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Ты понимаешь, что нет права на ошибку. Домашние матчи проводили в Химках, и я всегда шел со стадиона пешком, даже если игра у команды была не самой хорошей. Если у фанатов были вопросы, всегда отвечал на них, не скрывался ни от кого", - сказал Ещенко в интервью "Матч ТВ".

Андрей Ещенко выступал за московский "Спартак", "Динамо" и "Локомотив", а также регулярно вызывался в сборную России. Полузащитник завершил карьеру игрока в 2022 году. На данный момент Андрей Олегович работает в футбольном клубе "Кубань". Ещенко является чемпионом России в составе "Спартака" и чемпионом Украины в составе киевского "Динамо".

Ещенко Динамо Спартак
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