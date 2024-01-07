"Ты понимаешь, что нет права на ошибку. Домашние матчи проводили в Химках, и я всегда шел со стадиона пешком, даже если игра у команды была не самой хорошей. Если у фанатов были вопросы, всегда отвечал на них, не скрывался ни от кого", - сказал Ещенко в интервью "Матч ТВ".
Андрей Ещенко выступал за московский "Спартак", "Динамо" и "Локомотив", а также регулярно вызывался в сборную России. Полузащитник завершил карьеру игрока в 2022 году. На данный момент Андрей Олегович работает в футбольном клубе "Кубань". Ещенко является чемпионом России в составе "Спартака" и чемпионом Украины в составе киевского "Динамо".
Ещенко - о вылете с "Динамо" из РПЛ: если у фанатов были вопросы, всегда отвечал на них, не скрывался ни от кого
Экс-игрок "Динамо" Андрей Ещенко вспомнил сезон 2015/2016, в котором "бело-голубые" вылетели из РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"