- Я хочу продолжать играть, добиваться результатов и поставленных целей, которые я ставлю перед собой. Поэтому сейчас буду готовиться в предсезонке, чтобы провести хороший сезон. Поздравляю всех наших болельщиков с наступившим Новым годом. Желаю всем любви, добра, берегите родных и близких! - передаёт слова Ионова Metaratings.ru.
34-летний правый вингер Алексей Ионов в декабре 2024 года покинул "Ростов", расторгнув соглашение с клубом по взаимному согласию. В текущем сезоне на его счету 17 сыгранных за жёлто-синих матчей во всех турнирах и 1 результативный пас.
В "Ростов" Ионов вернулся в июле 2023 года после трёх сезонов выступления за "Краснодар", также в своей карьере Алексей играл за "Зенит", "Кубань", "Анжи", московское "Динамо", ЦСКА и сборную России.
Ионов: буду готовиться в предсезонке, чтобы провести хороший сезон
Экс-атакующий полузащитник "Ростова" Алексей Ионов ответил на вопрос о своих планах на наступивший 2024 год.
Фото: ФК "Ростов"