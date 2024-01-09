- Клуб имеет возможности, и это нормально, потому что сейчас есть такой регламент. Клубы с возможностями будут усиливаться иностранцами, пока он не поменяется, - передаёт слова Радченко "Чемпионат".
В январе 2024 года "Зенит" объявил о приходе в команду двоих бразильских легионеров - 26-летнего центрального защитника Нино и 25-летнего правого вингера Артура. После их подписания общее количество принадлежащих сине-бело-голубым игроков бразильского происхождения составило 11, что является рекордом РПЛ.
В настоящее время в Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров - не более 13 игроков-иностранцев в заявке клуба и не более 8 одновременно на поле.
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Радченко - о бразильцах в "Зените": клубы с возможностями будут усиливаться иностранцами, пока не поменяется регламент
Экс-нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко прокомментировал укрепление состава сине-бело-голубых ещё двумя бразильскими игроками.
Фото: ФК "Зенит"