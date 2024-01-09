Полузащитник Эдгар Севикян, выступающий в составе "Пари НН" близок к переходу в "Краснодар". Как сообщает источник, "быки" значительно продвинулись в переговорах и готовы закрыть сделку в ближайшее время. Сумма трансфера может составить 2.5 миллиона евро. В числе главных конкурентов "Краснодара" за подпись Севикяна называется французский "Нант".
Ранее сообщалось, что один из лидеров "Краснодара" Эдуард Сперцян выразил желание уйти из "Краснодара" в зимнее трансферное окно, а в услугах полузащитника заинтересованы итальянские "Интер" и "Ювентус". Кроме того, "Краснодар" уже покинул россиянин Ильзат Ахметов, который воспользовался правом расторгнуть соглашение с клубом и уже подписал контракт с "Зенитом".
"Краснодар" по итогам 18-ти туров возглавляет турнирную таблицу с 38-ю очками, опережая "Зенит" на 2 очка.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Краснодар" близок к трансферу Эдгара Севикяна из "Пари НН"
Вингер "Пари НН" в ближайшие дни может стать игроком "Краснодара".
Фото: "Чемпионат"