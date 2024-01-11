- Когда мы переходили в "Краснодар", нам было обещано, что Ахметова будут использовать либо на позиции "восьмерки", либо на позиции "десятки". Но обещания там не сдержали - на этих двух позициях он не провел ни одного матча. Так что переход в "Зенит" сложился из многих факторов.
Атакующий хавбек Ильзат Ахметов перешел в "Краснодар" летом 2022 года из московского ЦСКА в качестве свободного агента. Стороны заключили контракт до конца июня 2026 года. Футболист провел за краснодарский клуб 61 матч, забил 7 мячей и отдал 8 голевых передач. В текущем сезоне Ахметов провел на поле 508 минут в 15 играх РПЛ и отметился двумя забитыми голами. В это зимнее трансферное окно игрок перебрался в "Зенит".
Источник: "Чемпионат"
Агент Ахметова: "Краснодар" не сдержал обещания
Агент атакующего полузащитника Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори прокомментировал переход своего клиента из "Краснодара" в "Зенит".
Фото: РИА Новости