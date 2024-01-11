Червиченко - о Пинту в "Спартаке": думаю, эти люди сейчас испанца схарчат и своего тренера еще притащат

Rusfootball.info мнением о назначении Жоакима Пинту руководителем селекционного департамента «красно-белых». Бывший президент " Спартака Андрей Червиченко поделился смнением о назначении Жоакима Пинту руководителем селекционного департамента «красно-белых».

Фото: "Матч ТВ"

- Он из «Бенфики»? Ну, вроде у "Бенфики" одна из лучших школ, и, наверное, кого-то они подбирать умеют. Но как я могу говорить о том, кого не знаю? Ну, возможно, в клубе какой-то новый вектор выбрали - португальский. Я так понимаю, что надо перебрать всех: испанцев, португальцев, австрийцев, а потом, наверное, до мексиканцев дойдут (смеется).



Но я думаю, что эти новые люди в клубе сейчас испанца схарчат и своего, ручного, тренера еще притащат. Я так понимаю, что сейчас эти ребята приходят, а потом уже и за тренера возьмутся. Скорее всего, сейчас таким образом решили поработать: посмотрят, как Абаскаль завершит сезон, а хорошо закончить сезон он, конечно, не сможет. За это время они уже, наверное, кого-то подберут. Думаю, что так и будет.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info