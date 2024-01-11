Матчи Скрыть

Кубок Италии

Новости
Ювентус
2 - 0 2 0
Фрозиноне1 тайм

Суперкубок Испании

Новости
Барселона
1 - 0 1 0
Осасуна2 тайм

Червиченко - о Пинту в "Спартаке": думаю, эти люди сейчас испанца схарчат и своего тренера еще притащат

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился с Rusfootball.info мнением о назначении Жоакима Пинту руководителем селекционного департамента «красно-белых».
Фото: "Матч ТВ"
- Он из «Бенфики»? Ну, вроде у "Бенфики" одна из лучших школ, и, наверное, кого-то они подбирать умеют. Но как я могу говорить о том, кого не знаю? Ну, возможно, в клубе какой-то новый вектор выбрали - португальский. Я так понимаю, что надо перебрать всех: испанцев, португальцев, австрийцев, а потом, наверное, до мексиканцев дойдут (смеется).

Но я думаю, что эти новые люди в клубе сейчас испанца схарчат и своего, ручного, тренера еще притащат. Я так понимаю, что сейчас эти ребята приходят, а потом уже и за тренера возьмутся. Скорее всего, сейчас таким образом решили поработать: посмотрят, как Абаскаль завершит сезон, а хорошо закончить сезон он, конечно, не сможет. За это время они уже, наверное, кого-то подберут. Думаю, что так и будет.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Червиченко Спартак Амарал Абаскаль Российские трансферы
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится