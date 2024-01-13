Как сообщает источник, в контракте 26-летнего полузащитника Романа Ежова прописан пункт выкупа за 120 миллионов рублей. Сообщается, что краснодарский клуб готов внести эту сумму и начать переговоры с футболистом без вовлечения клуба. Кроме Ежова, "Краснодару" был предложен и другой футболист "Крыльев" - Бенжамин Гарре. Трансфер аргентинца, в свою очередь, может стоить 8 миллионов евро.
Ежов записал на свой счет в текущем розыгрыше 3+5 по системе гол+пас в 11-ти матчах чемпионата России. На счету Гарре 8+3 в 15-ти матчах. "Крылья Советов" после 18-ти туров занимают 6-е место с 29-ю очками. "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу с 38-ю очками в активе. Отрыв "быков" от второго места составляет 2 очка.
Источник: "Инсайды от Карпа"
Журналист Карпов: "Краснодар" может подписать Ежова и Гарре из "Крыльев Советов"
"Краснодар" может усилиться сразу двумя вингерами самарских "Крыльев Советов".
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"