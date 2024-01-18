– На мартовских выборах в России я буду голосовать за Владимира Путина. За все время, которое я пробыл в России, у меня есть к нему уважение и всегда слышал о нем хорошее.
Нападающий Ари в настоящий момент времени является игроком “Атлетико Сеаренсе”. С 2010 по 2021 год он выступал в РПЛ. Отметим, что в июле 2018 года бразилец получил гражданство России.
Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта текущего года.
Источник: Sport24
Ари: на мартовских выборах в России я буду голосовать за Владимира Путина
Экс-футболист “Спартака” и “Краснодара” Ари рассказал, за кого он собирается голосовать на предстоящих выборах президента РФ.
Фото: Getty Images