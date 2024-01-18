Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Унионистас
21:30
БарселонаНе начат
Атлетико
23:30
Реал МадридНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
ФиорентинаНе начат

Ари: на мартовских выборах в России я буду голосовать за Владимира Путина

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист “Спартака” и “Краснодара” Ари рассказал, за кого он собирается голосовать на предстоящих выборах президента РФ.
Фото: Getty Images
– На мартовских выборах в России я буду голосовать за Владимира Путина. За все время, которое я пробыл в России, у меня есть к нему уважение и всегда слышал о нем хорошее.

Нападающий Ари в настоящий момент времени является игроком “Атлетико Сеаренсе”. С 2010 по 2021 год он выступал в РПЛ. Отметим, что в июле 2018 года бразилец получил гражданство России.

Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта текущего года.

Источник: Sport24

Ари Путин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится