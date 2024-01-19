"Интерес от "Ростова", конечно, есть, но на данный момент ничего еще не завершено" - заявил агент.
27-летний ивуарийский защитник Умар сако выступает в составе клуба "Арда" в чемпионате Болгарии. В текущем сезоне он принял участие в 20-ти матчах своей команды. На счету футболиста 2 гола, голевая передача и 6 желтых карточек.
Ранее защитник выступал в австрийском ЛАСКе, болгарском "Берое", в клубе "Аль-Харитиях" из Катара и на родине за команду "АСЕК Мимозас".
Источник: "Sport 24"
Агент Сако: интерес от "Ростова" есть, но пока ничего не завершено
Футбольный агент Нассер Диалло, представляющий интересы возможного новичка "Ростова" Умара Сако, подтвердил интерес к центральному защитнику из РПЛ.
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