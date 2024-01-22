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В "Ахмате" опровергли информацию об уходе Харина

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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал слухи о потенциальном переходе Евгения Харина в «Зенит».
Фото: "РИА Новости"
По словам Газзаева, с клубом никто не связывался относительно приобретения российского защитника.

«По поводу перехода Евгения Харина в «Зенит» к нам никто не обращался», - передает слова спортивного директора «Ахмата» Sport24.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Харин появился на поле в 14 противостояниях, в которых смог записать на свой счет одну голевую передачу. По оценке интернет-портала Transfermarkt стоимость флангового игрока составляет 1.8 миллиона евро. Действующее трудовое соглашение Евгения с «Ахматом» завершается летом 2025 года.

Ахмат Харин Зенит Российские трансферы
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