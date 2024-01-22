По словам Созина, футболист получит немало преимуществ от этого перехода, так как сможет побороться за трофеи внутри Венгрии и выступать в еврокубковых соревнованиях. Кроме того, он ожидает в ближайшие годы переезд Севикяна в топовый чемпионат.
«Можно даже поспорить, где Севикян будет через два года. Вот увидите – уйдет из Венгрии на повышение», - передает слова Созина «Чемпионат».
Напомним, 17 января Эдгар перешел из «Пари НН» в «Ференцварош». В нынешнем сезоне футболист провел за нижегородцев 24 матча, в которых отметился 7 голевыми ударами.
Созин – о переходе Севикяна в "Ференцварош": через два года уйдет на повышение
Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин прокомментировал трансфер Эдгара Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош».
Фото: "РИА Новости"