- У Вадима Карпова были и другие варианты продолжения карьеры, но остался в ”Уфе”. Первый круг он там отыграл в основе, главный тренер Харлачёв был заинтересован. Пойти сейчас в другую команду значило бы опять вливаться в новый коллектив, а "Уфа" играет в "Золоте", здесь Карпов твёрдый игрок основы. Второй круг чемпионата Вадим доиграет в "Уфе", а дальше будем смотреть. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом два - вперёд. Были предложения, но там говорили: "Приезжай на просмотр". Но побежишь за двумя зайцами - ни одного не поймаешь. Лучше быть там, где ты востребован, - цитирует Сафонова "Чемпионат".
21-летний центральный защитник Вадим Карпов является выпускником клубной академии ЦСКА. Первую часть сезона футболист провёл на правах аренды в составе выступавшей в группе "Золото" дивизиона А Второй лиги "Уфы", приняв участие в 8 матчах во всех турнирах и не отметившись результативными действиями. 29 января официальный телеграм-канал ЦСКА объявил о продлении аренды Карпова в "Уфе" до конца текущего сезона, при этом его арендное соглашение не предусматривает опции выкупа.
Сезон-2021/2022 Карпов провёл на правах аренды в выступавшем в ФНЛ-2 (нынешней Второй лиге) ивановском "Текстильщике", за который сыграл 17 матчей во всех турнирах, отметившись одним результативным пасом.
Агент защитника ЦСКА Карпова - о продлении аренды в "Уфе": иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом два - вперёд
Агент защитника ЦСКА Вадима Карпова Алексей Сафонов рассказал о причинах продления аренды 21-летнего игрока в "Уфе".
Фото: ПФК ЦСКА