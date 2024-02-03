"Понятное дело, что в таблицу смотрим. Слава богу, что не вниз теперь. Понятное дело, что результат есть результат, в каждом матче на победу нужно играть. Но приятно, когда ты можешь посмотреть и сказать: "Блин, а реально есть какие-то варианты и шансы на медали", - поделился Ежов.
По итогам 18-ти туров РПЛ самарские "Крылья Советов" занимают 6-ю строчку в турнирной таблице. В активе самарского клуба 29 очков. Отставание от московского "Динамо", расположившегося на 3-й строчке составляет 3 очка. Роман Ежов принял участие в 11-ти матчах команды в РПЛ, в которых записал на свой счет 3 гола. Еще 5 раз правый вингер отметился голевыми передачами.
Источник: "Чемпионат"
Вингер "Крыльев Советов" Ежов: приятно, что есть шансы на медали
Футболист "Крыльев Советов" Роман Ежов оценил турнирное положение команды перед стартом весенней части РПЛ.
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"