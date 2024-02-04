"Письмо от "Балтики" по выкупу Кирилла Капленко действительно есть. Завтра мы примем решение, отпускать футболиста или нет. Вероятность его перехода в калининградский клуб высока", - цитирует Еремякина Sport24. Калининградский клуб может заплатить за Капленко 1,6 миллиона евро.
В текущем сезоне Капленко провел за "Оренбург" 16 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Футболист выступает за клуб с лета 2022 года, ранее он принадлежал "Зениту". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 900 тысяч евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "Балтика" занимает пятнадцатую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 очков, "Оренбург" располагается на 14-ом месте с 15-ю очками.
Президент "Оренбурга" Еремякин: вероятность перехода Капленко в калининградский клуб высока
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин подтвердил информацию Ивана Карпова о том, что "Балтика" активировала опцию выкупа игрока "Оренбурга" Капленко.
Фото: "Матч ТВ"