– Я уже нашел новый клуб — “Абха” из Саудовской Аравии. Все решено, завтра вылетаю, — цитирует Джорджевича “РБ Спорт”.
Отметим, что предыдущим клубом Джорджевича был “Сочи”. Он покинул стан южан в январе этого года.
Напомним, в нынешнем сезоне 29-летний черногорский форвард принял участие в 14 матчах во всех турнирах. Лука Джорджевич забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
Лука Джорджевич сообщил, что продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Бывший нападающий “Сочи” Лука Джорджевич рассказал о том, что он переходит в “Абху” из Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Сочи"