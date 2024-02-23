Защитник Данилкин: самое удивительное, что было в "Химках" - отставка Юрана после двух побед и ничьей с "Зенитом"

Экс-защитник "Химок" Егор Данилкин рассказал, какой момент за пять лет в составе красно-чёрных стал для него самым удивительным.

Фото: ФК "Химки"





В сезоне-2022/2023 подмосковные "Химки" под руководством главного тренера Сергея Юрана набрали 7 очков в 4 стартовых матчах Российской премьер-лиги, сыграв вничью с "Зенитом" (1:1), уступив "Ростову" (0:1) и одержав победы над "Пари НН" (3:0) и московским "Торпедо" (3:1). После выигрыша у "автозаводцев" Юран был уволен со своего поста.



В 26 оставшихся матчах чемпионата под руководством сменявших друг друга Николая Писарева, - Наверное, отставка Юрана после серии побед. Мы выиграли две игры из четырех, вничью сыграли с " Зенитом ". На следующий день после победы над " Торпедо " появилась новость, что Юран уходит из команды. Мы сначала даже не поверили. После этого пост главного тренера занял Писарев, - передаёт слова Данилкина Metaratings.ru В сезоне-2022/2023 подмосковные "Химки" под руководством главного тренера Сергея Юрана набрали 7 очков в 4 стартовых матчах Российской премьер-лиги, сыграв вничью с "Зенитом" (1:1), уступив "Ростову" (0:1) и одержав победы над "Пари НН" (3:0) и московским "Торпедо" (3:1). После выигрыша у "автозаводцев" Юран был уволен со своего поста.В 26 оставшихся матчах чемпионата под руководством сменявших друг друга Николая Писарева, Спартака Гогниева и Андрея Талалаева "Химки" набрали 11 очков, заняли предпоследнее 15 место и покинули Российскую премьер-лигу.