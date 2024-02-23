- Наверное, отставка Юрана после серии побед. Мы выиграли две игры из четырех, вничью сыграли с "Зенитом". На следующий день после победы над "Торпедо" появилась новость, что Юран уходит из команды. Мы сначала даже не поверили. После этого пост главного тренера занял Писарев, - передаёт слова Данилкина Metaratings.ru.
В сезоне-2022/2023 подмосковные "Химки" под руководством главного тренера Сергея Юрана набрали 7 очков в 4 стартовых матчах Российской премьер-лиги, сыграв вничью с "Зенитом" (1:1), уступив "Ростову" (0:1) и одержав победы над "Пари НН" (3:0) и московским "Торпедо" (3:1). После выигрыша у "автозаводцев" Юран был уволен со своего поста.
В 26 оставшихся матчах чемпионата под руководством сменявших друг друга Николая Писарева, Спартака Гогниева и Андрея Талалаева "Химки" набрали 11 очков, заняли предпоследнее 15 место и покинули Российскую премьер-лигу.
Защитник Данилкин: самое удивительное, что было в "Химках" - отставка Юрана после двух побед и ничьей с "Зенитом"
Экс-защитник "Химок" Егор Данилкин рассказал, какой момент за пять лет в составе красно-чёрных стал для него самым удивительным.
Фото: ФК "Химки"